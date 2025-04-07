Звезда «Реальных пацанов» Бербер рассказала о трудностях в браке с мужем-актером

Звезда сериала «Реальные пацаны» рассказала о трудностях первого года жизни с мужем. Актриса Зоя Бербер родила ребенка от коллеги Максима Белбородова, за которого очень быстро вышла замуж. В интервью Леди Mail артистка призналась, что за год на них навалилось много трудностей.

Пара воспитывает не только общего сына Максима, но и дочь актрисы от предыдущих отношений.

«На самом деле этот год был для нас очень непростым. Свадьба, рождение ребенка, ремонт, который ты делаешь с малышом на руках, командировки нашего папы, мой выход на работу», – поделилась Зоя.

Она отметила, что отношения с Максимом быстро закрутились, но за год они смогли научиться договариваться. Они столкнулись с непростым периодом, но справились со всеми проблемами.

«Временами было непросто. В моменты, когда после недопониманий с мужем нам удавалось услышать и понять друг друга, боже, какое это было счастье! И вместе с ним — радостное ощущение, что мы заложили еще один кирпичик в фундамент нашей крепкой семьи», — отметила актриса.

Бербер вынесла для себя несколько правил – не перетягивать одеяло на себя, не искать правых и виноватых в семье и договариваться в любой ситуации. Она подчеркнула, что важно принимать любимого человека не только в хорошем, но и в плохом настроении.

«Мы с Максимом артисты, а артисты ведь в большинстве своем люди ко всему прочему еще и нарциссичные. А это значит, твои ощущения, твое мнение и твои желания для тебя чаще всего важнее всего остального. И брак с таким же, как ты, артистом, как раз прекрасно учит тебя чаще смотреть не в себя, а напротив», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Зоя Бербер задумалась о пластической операции.