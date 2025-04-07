«Не хочу мучить себя»: актриса Зоя Бербер намерена сделать пластическую операцию

Актриса Зоя Бербер призналась, что хочет сделать пластическую операцию. Звезда сериала «Реальные пацаны» в прошлом году стала мамой, но недовольна своей фигурой. Она хочет избавиться от последствий родов с помощью хирурга. Об этом женщина рассказала в интервью Леди Mail.

Знаменитость поделилась, что активно работает, но после выхода из кадра хочет съесть что-нибудь вредное. Она не соблюдает строгие диеты, не видит в этом смысла.

«В жизни и так хватает сложностей. Не хочу мучить себя, лучше пойду козинаки съем. Но если будет необходимость, съезжу в какую-нибудь клинику на чистку организма, поголодаю там недельку под надзором врачей», — призналась артистка.

Зоя пожаловалась на живот. Она отметила, что у нее «ничего не висит», но хочется видеть упругое тело в зеркале. Она занимается пилатесом и дыхательными практиками. Но переживает, что лишь такими способами вернуть фигуру не получится. Именно поэтому актриса задумала о пластике тела.

«Еще после первых родов у меня образовался диастаз и вторые, понятное дело, усугубили ситуацию. Так что сейчас подумываю над операцией по устранению этой проблемы», — добавила звезда.

Ранее мы писали о том, что Бьянка вынужденно отменила отпуск на Сейшелах из-за пластики груди.