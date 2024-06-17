Звезда реалити «Дом-2» Николай Должанский выступит с рэп-концертом в Сургуте

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Николай Должанский выступит в Сургуте. Артист зачитает рэп. Об этом сообщает Ura.ru.

О том, что экс-участник телестройки приедет в Сургут, стало известно благодаря клубу, в котором и пройдет концерт. В социальных сетях площадки появился пост, в котором Должанский обратился к своим поклонникам.

«Братишки, сестрички, буду читать рэп. Станцую знаменитые „коляновы“ танцы», - заявил Николай.

Отметим, что популярность Должанский обрел после своего участия в «Доме-2». Туда он пришел как раз в образе рэпера. Причем он говорит, что читает «блатной» рэп. Покинув проект, Николай на некоторое время пропал. Музыкальная карьера у него не пошла в гору, тем не менее, иногда он все же дает концерты.

На телевидение Должанский вернулся спустя долгий перерыв. Он появился в шоу «Конфетка» на ТНТ, в котором представил свою песню. Однако выиграть главный приз ему не удалось.

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