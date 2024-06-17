«Потребовал полное инкогнито»: что известно о тайном выступлении Меладзе на корпоративе в России

Продюсер Евгений Бабичев рассказал, что певец Валерий Меладзе мог потребовать полное инкогнито, соглашаясь на корпоратив в России. Он отметил, что, вероятно, у гостей отбирали телефоны, чтобы они не снимали артиста. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Напомним, что Меладзе недавно заметили в одном из московских ресторанов. Он ужинал в компании неизвестных мужчин. СМИ сообщили, что вернулся в РФ Валерий ради частного концерта за 12 миллионов рублей. Однако имена заказчиков неизвестны. Как считает продюсер Бабичев, пригласить певца могли многие. Но, скорее всего, они выполнили ряд требований артиста.

«На самом деле заказать Меладзе может кто угодно. Соглашаясь на это выступление, Валерий, скорее всего, потребовал полное инкогнито, то есть чуть ли не вплоть до того, что на входе у всех гостей будут отбирать телефоны, чтобы никто ничего не снимал. Меладзе, вероятно, запросил всю информацию по гостям, чтобы ни в коем случае не было никаких там военных, представителей ФСБ и так далее. Риски для артиста слишком велики и многие, кто сейчас, скажем так, находится в сложной ситуации, очень точечно выбирают заказчиков, места для выступлений», - заявил продюсер.

Евгений Бабичев отметил, что назвать точную сумму нынешних гонораров Меладзе сложно. Но он считает, что артист ценник повысил.

«Конечно, идеальная картина для Меладзе - выступить для наших, но не в России, но не многие на это идут. Я не думаю, что за время СВО Меладзе единственный раз так выступил на корпоративе. Просто об этом не становилось так широко известно. Что касается гонораров, я не могу сказать о конкретных суммах. Но мне что-то подсказывает, что гонорар изменился в сторону увеличения, потому что артисты, в какой бы они ситуации не находились, привыкли жить на широкую ногу, и, конечно, если выступления стали реже, то само собой напрашивается, что они стали дороже», - считает продюсер.

Ранее стало известно, что ресторан дочери Валерия Меладзе ушел в минус почти на 30 млн рублей.