Звезда «Ранеток» Янина Студилина увезла шестилетнюю дочь из России

Актриса Янина Студилина, известная благодаря роли в сериале «Ранетки», устала от осенней погоды в Москве и вместе с шестилетней дочерью Анной улетела в Турцию. В настоящее время она отжыхает в Стамбуле.

«Ближайшее время мы с Аней гуляем по набережным Босфора и ловим теплые лучики солнца, так как, если верить прогнозу, вернемся мы уже в зиму», — приводит слова Студилиной Газета.Ru.

Как призналась актриса, ее долго уговаривали оставить на время работу и отдохнуть в солнечной стране, поэтому она наконец-то решилась «не сопротивляться».

Янина Студилина родила дочь от доктора экономических наук Александра Роднянского-младшего. Брак распался из-за нежелания мужчины жить в России. При этом шестилетняя Анна тяжело переживает расставание родителей, поэтому актриса пыталась наладить отношения с бывшем мужем.

Ранее мы писали, что народный артист России Эммануил Виторган, воспитывающий двух маленьких дочек вместе с женой Ириной Млодик, решил совместить работу и отдых и отправился на гастроли вместе с детьми. Пятилетняя Этель и четырехлетняя Клара отправились вслед за 83-летним отцом в Азербайджан.