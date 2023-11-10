83-летний актер Эммануил Виторган увез дочек Этель и Клару из России

Народный артист России Эммануил Виторган, воспитывающий двух маленьких дочек вместе с женой Ириной Млодик, решил совместить работу и отдых и отправился на гастроли вместе с детьми.

Пятилетняя Этель и четырехлетняя Клара отправились вслед за 83-летним отцом в Азербайджан.

Со своими подписчиками в соцсети Виторган поделился трогательной фотографией, на которой запечатлены нарядно одетые девочки. Вместе с семьей актер отправился на прогулку по Баку.

Младшие дети Виторгана родились с помощью суррогатной матери. У актера также есть 56-летняя дочь Ксения от первого брака и 51-летний сын Максим, который воспитывает сына Платона вместе с журналисткой Ксенией Собчак, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее мы писали, что актер Максим Виторган вышел в свет с новой избранницей, которая младше его на 28 лет. Сперва он в одиночестве позировал перед фотографами. Однако затем выяснилось, что актер пришел на премьеру с новой возлюбленной. Несмотря на то, что Максим не афиширует личную жизнь, долго скрывать роман ему не удалось.