Звезда «Ранеток» Евгения Огурцова раскрыла диагноз особенной дочери

Бывшая участница группы «Ранетки» Евгения Огурцова впервые рассказала о рождении особенной дочери. Она призналась, что, узнав диагноз, хотела оставить ребенка в роддоме.

У младшей дочери артистки Евы обнаружили ахондроплазию - наследственное заболевание, которое ведет к низкорослости из-за недоразвитых длинных костей.

По словам Евгении, беременность протекала хорошо, и никаких отклонений врачи не видели. При этом аномалия закладывается уже в момент зачатия.

«Это генетическая мутация, обычно ее видно недели с 20 беременности, то есть, с середины. Но моя дочь сидела таким образом в утробе, у нее были перекрещены руки и ноги, и никто не мог посмотреть ни разу, мне делали УЗИ много раз, и по 40 минут меня вертели-крутили чуть ли не вниз головой — все, рук и ног не видно», — разоткровенничалась Огурцова в ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Как отметила 33-летняя певица, сразу после рождения малышки врачи начали вести себя странно, хотя ребенок внешне выглядел обычно. Вместо выписки Евгению направили в больницу вместе с новорожденной дочерью, где уже и поставили окончательный диагноз.

«У меня был шок, первая мысль была — оставить в роддоме. Почему это происходит? Напряжение было настолько большим для меня лично, что была вероятность просто уехать в психоневрологический диспансер», - призналась артистка.

Ранее Евгения Огурцова призналась в проблемах со зрением. Певица ослепла на левый глаз из-за генетической мутации.