«Это не лечится»: Женя из «Ранеток» ослепла на левый глаз

Бывшая участница группы «Ранетки» Евгения Огурцова призналась в проблемах со зрением. У певицы ослеп левый глаз. Произошло это из-за генетической мутации.

По словам артистки, плохо видеть она стала в конце прошлого года. Спустя несколько дней после появления «черного пятна» она обратилась к врачу. На тот момент один глаз у нее был практически абсолютно слеп.

«Полгода ушло, чтобы поставили мне диагноз. Это атрофия сетчатки, это не лечится вообще. Пересадка сетчатки невозможна, сейчас я смотрю за исследованиями и жду», - рассказала Огурцова в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Певица также поделилась, что проблемы с глазами были у ее бабушки. Это позволило ей понять, что она частично ослепла из-за генетической мутации. Однако Евгения не теряет надежды, так как считает, что медицина за годы продвинулась вперед, и ей смогут помочь не потерять зрение совсем.

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