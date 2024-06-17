Звезда «Проклятого рая» рассказал, как судился за приобретенную квартиру

Известный российский актер Михаил Дорожкин был вынужден судиться за квартиру, которую он купил в ипотеку. Об этом он заявил в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

В 2020 году артист приобрел на вторичном рынке небольшую трехкомнатную квартиру, которая находится недалеко от центра Москвы. Знаменитость намеренно захотел проверить недвижимость, чтобы выяснить, кто именно является собственником и могут ли на жилье претендовать какие-либо наследники. Для этого он нанял двух риелторов и адвоката.

«Мы ее проверили до момента основания дома, мы проверили, кто там жил, были вскрыты все домовые книги», — отметил актер.

Дорожкин рассказал, что жившая в квартире 15 лет назад женщина завещала ее своему племяннику. Продавец утверждал, что приобрел квартиру именно у него. Однако спустя четыре месяца после покупки жилья актеру начали приходить повестки в суд от двоюродного брата племянника. Оказалось, что бывший хозяин квартиры страдал от наркозависимости и сделка купли-продажи с тем, кто впоследствии продал жилье актеру, состоялась тогда, когда тот уже умер.

Тем не менее, сторонам удалось договориться. На суде продавец «достал три миллиона» и положил перед мужчиной, который претендует на квартиру.

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