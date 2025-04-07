Звезда «Приключений Электроника» Торсуев вспомнил, как договор с братом едва не стоил им карьеры

Актер Юрий Торсуев, прославившийся благодаря роли Сыроежкина в советском фильме «Приключения Электроника», вспомнил про давнее соглашение с братом-близнецом Владимиром, которое едва не стоило им карьеры в кино. Его слова приводит Пятый канал.

Как признался артист, одной из самых серьезных ошибок в их карьере стал договор сниматься исключительно вдвоем. Сначала подобный подход казался правильным, однако спустя время братья осознали, что он ограничивает их творческое развитие. Юрий подчеркнул, что длительный перерыв в съемках был связан именно с этим соглашением.

«Но потом мы решили, что договор этот можно расторгнуть. И на сегодняшний день у нас фильмография больше 40 фильмов», — поделился актер.

Юрий Торсуев заверил, что между ним и братом Владимиром никогда не было конкуренции за роли. Даже несмотря на отмену прежнего договора, они всегда чувствуют себя частью одной команды и продолжают поддерживать друг друга.

Ранее Владимир Торсуев обвинил Наталью Андрейченко в лжепатриотизме.