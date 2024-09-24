«У нее нехороший диагноз»: актер Торсуев обвинил Андрейченко в лжепатриотизме

Наталья Андрейченко вернулась в Россию и презентовала автобиографическую книгу. Актриса заверила, что любит свою страну и назвала себя патриоткой. Владимир Торсуев не поверил в слова знаменитости и предложил лишить ее имущества.

Звезда «Приключений Электроника» думает, что «у нее нехороший диагноз». Он не верит в искренность слов исполнительницы роли Мэри Поппинс.

«Ну какая ты гражданка или патриотка? Я к ней не просто плохо отношусь, а очень плохо», — приводит его слова Абзац.

Как пояснил, Торсуев, если человек негативно высказался о Родине, его надо вносить сразу же в список иноагентов и отбирать имущество.

В феврале пранкер Сорян разыграл Андрейченко. Он представился актрисе польским журналистом и попросил ее выразить политическую позицию. Наталья отказалась от комментария из-за опасения, что ее слова могут плохо повлиять на продажи книги в России.

Долгое время актриса жила за границей. В августе она вернулась в Россию.

На презентации книги актрису спросили про ее позицию на тему СВО. 68-летняя звезда отказалась отвечать, мотивируя это тем, что ничего не понимает в политике.