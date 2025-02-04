Звезда «Постучись в мою дверь в Москве» Серина рассказала о скромной свадьбе

Звезда сериала «Постучись в мою дверь в Москве» Юлия Серина рассказала о предстоящей свадьбе. Актриса призналась в интервью Леди Mail, что хочет устроить скромное торжество с близкими людьми.

Знаменитость задействована в продолжении русской адаптации турецкого хита. Кроме того, она участвует и в других проектах. Несмотря на загруженность, о личной жизни артистка тоже не забывает. Как оказалось, в этом году Юлия выходит замуж.

«Свадьбы как таковой не будет, мы с будущим мужем решили просто расписаться. Предложение он мне сделал еще полгода назад и вот недавно решили, что в апреле сходим в загс, после — поужинаем с близкими в ресторане», — рассказала она.

Серина не стала афишировать избранника и не показывает его лицо в соцсетях. Она объяснила, что это связано с родом деятельности мужчины.

«У него серьезная профессия, показывать его в своем блоге я, к сожалению, не могу», — объяснила она.

Актриса пояснила, что сейчас у них много дел с женихом. Они переезжают и покупают новую квартиру. Хоть мужчина и из другой сферы, но с понимаем относится к профессии жены.

«Он и сам постоянно в разъездах: то Дубай, то Китай. Так что жизнь на чемоданах у нас — одна на двоих», — добавила Юлия.

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