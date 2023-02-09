Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов победил рак мозга и похудел на 40 килограммов

Роман Попов, получивший популярность после роли в комедии «Полицейский с рублевки», никогда не был стройным, из-за чего у него возникали проблемы со здоровьем. Несколько лет назад он решил взять себя в руки и похудеть – стал следить за питанием, заниматься спортом. Постепенно он стал достигать своей цели, вес уходил, но потом все омрачили новости от врачей, которые поставили ему диагноз - онкология.

На момент, когда исполнитель роли Мухича узнал, что сильно болен, он смог скинуть 25 килограммов. Актер старался не афишировать свои проблемы со здоровьем, боролся с раком головного мозга без паники и постепенно. Он никогда не сомневался, что сможет победить, несмотря на третью стадию заболевания. И в итоге все, к счастью, закончилось благополучно.

Чтобы окончательно убить все раковые клетки, Роману делали химиотерапию, операцию и лучевую терапию. Во время лечения ему было достаточно тяжело, и он потерял еще больше в весе – примерно 15 килограммов. В результате в сумме актеру удалось похудеть на 40 килограммов.

«Я продолжаю соблюдать режимы, заниматься физическими нагрузками. Я лечил рак, а химия и лучи - это как чит-код ускорения, это просто ускорило процесс», - поделился своей историей Роман Попов.

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