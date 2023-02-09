Беда не приходит одна: появилась новая угроза в состоянии Романа Костомарова

Вчера Роману Костомарову исполнилось 46 лет. Последний месяц его жизни трудно назвать благоприятным: все это время он отчаянно борется с тяжелым недугом. Поговаривают, ситуация настолько серьезная, что мужчине была проведена операция по ампутации стоп. Сама семья фигуриста никак не комментировала эти новости. Если они окажутся правдой, то психолог Павел Раков рассказал, какие последствия ждут Олимпийского чемпиона.

В эксклюзивной беседе с порталом «Proзвезд» эксперт сообщил: во время реабилитации у Романа могут возникнуть серьезные проблемы с психикой. Для любого спортсмена потеря части тела — огромный удар. Однако Раков назвал условие, при котором фигурист сможет преодолеть этот период.

«К сожалению, операции подобного характера сильно влияют на психику спортсменов. Но благодаря жене Роман сможет побороть депрессию и, к примеру, переквалифицироваться в паралимпийца. Это очень сильные люди», — высказался специалист.

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