Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказала о способах похудения без диет

Актриса Татьяна Бабенкова, снявшаяся в сериале «Полицейский с Рублевки», поделилась секретом стройной фигуры. Звезда призналась в интервью Леди Mail, что не сидит на диетах.

«Я, конечно, слежу за собой, но также это и генетика. Возможно, с другой генетикой мне нужно было бы больше усилий для поддержания фигуры», — поделилась знаменитость.

Девушка отметила, что только наследственность благодарить нельзя. Она напомнила, что много занимается спортом – у нее в неделю минимум три тренировки. В занятия включена йога и силовые упражнения. Ежедневно она делает 10 тысяч шагов и увлекается дыхательными практиками.

Татьяна не соблюдает диеты, но и не переедает.

«Я люблю сладкое и кофе — это мои guilty pleasure», – добавила артистка.

Напомним, что Бабенкова приняла участие в съемках нового фильм, в котором исполнила роль Веры Трешниковой. Ее героиня работает в больнице, но не врачом, а медсестрой. На ее долю выпадает сложная миссия – она осталась единственным специалистом.

«Мне было необходимо научиться держать медицинские инструменты, шить, и до начала съемок у меня были репетиции операций», – поделилась звезда.

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