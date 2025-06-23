«Хайп мне не нужен»: актриса Бабенкова рассказала о личной жизни

Звезда «Полицейского с Рублевки» впервые откровенно объяснила, почему скрывает свою личную жизнь от публики. 34-летняя актриса Татьяна Бабенкова дала интервью порталу Леди Mail.

Романтические отношения знаменитости остаются загадкой для поклонников. И в этот раз девушка решила не рассказывать, свободно или занято ее сердце. Она не хочет выносить частную жизнь на публику.

«Я не вижу в этом никакого смысла. Хайп мне не нужен, другие темы для разговора всегда найдутся, а вот личное остается всегда со мной, на то оно и личное. Все свои переживания и чувства — в моих ролях. Там я очень откровенна со зрителем», — объяснила актриса.

В отличие от многих коллег, Татьяна сознательно избегает близкого общения с партнерами по съемочной площадке. Возможно, именно в этом секрет ее убедительной игры в любовных сценах — сохраняя дистанцию в жизни, она не «переигрывает» чувства на экране.

Сегодня график актрисы расписан по минутам: она совмещает съемки в Москве с выступлениями в Воронежском камерном театре, где играет по 10-15 спектаклей в месяц.

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