Звезда «Полицейского с Рублевки» раскрыла секрет стройной фигуры

Актриса София Каштанова рассказала, что помогает ей оставаться стройной. В интервью Леди Mail звезда «Психологини» и «Полицейского с Рублевки» призналась, что привыкла употреблять только здоровую пищу.

Поклонников удивляет, что на экране мама двоих маленьких детей выглядит стройной и хрупкой. София говорит, что у нее есть свои секреты. Так, она до сих пор соблюдает диету из-за заболевания.

«В прошлом у меня было заболевание щитовидной железы, для лечения я была вынуждена придерживаться определенного протокола питания. Я вылечилась, но привычка есть "правильную" пищу осталась», – рассказала девушка.

По словам актрисы, она почти не употребляет глютен, свинину, кукурузу, сахар и фастфуд.

«Говорю "почти", потому что дни, когда я срываюсь и нарушаю все запреты, безусловно, бывают», – объяснила звезда.

Девушка также внимательно относится к рациону своих детей. Она отмечает, что нужно разбираться в питании и осознавать, какие продукты и чем вредны.

«Когда даю им какую-то еду, всегда объясняю, в чем ее польза. И также рассказываю о вреде сахара и прочего. "От сладкого в животе растут грибы!" — говорит моя маленькая дочь, съев конфету, но находя в себе силы отказаться от еще одной. В такие моменты я понимаю, что все делаю правильно», — добавила артистка.

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