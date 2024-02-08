Звезда «По щучьему велению» Мила Ершова выходит замуж за актера Рогожана

Звезда фильма «По щучьему велению» Мила Ершова выходи замуж. Актриса приняла предложение руки и сердца от коллеги Святослава Рогожана. Знаменитости уже довольно давно состоят в отношениях.

В личном блоге артистка призналась, что скрывала статус невесты целый год. Свадьбы еще не было, но она уже назначена на лето. «Пока мы только помолвлены», - пояснила Мила.

К слову, слухи о том, что актеры собираются пожениться, ходят уже довольно давно. Они нередко появлялись вместе на светских мероприятиях, где демонстрировали чувства друг к другу. Однако заветного кольца на пальце журналистам не удавалось разглядеть. Теперь же они официально подтвердили, что собираются создать семью.

Напомним, что популярность Ершовой принесла роль в фильме «По щучьему велению», в котором она сыграла главную роль. Кинокартину хорошо восприняли как критики, так и зрители, и артистка довольно быстро получила известность. Ее жених же тоже перспективный актер. Поклонники полюбили его после проекта «Трудные подростки».

Ранее стало известно о свадьбе Зои Бербер. Звезда «Реальных пацанов» вышла замуж за Максима Белбородова. Пара организовала праздник, несмотря на то, что артистка находится в положении.