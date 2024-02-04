Звезда Первого канала Ирина Муромцева вышла замуж в третий раз

45-летняя журналистка Ирина Муромцева вышла замуж в третий раз. Избранником ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале стал бизнес-партнер Иван.

Свадебными снимками Ирина поделилась на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Она не рассказала подробности бракосочетания, а лишь показала фото с торжества, на котором журналистка стоит в свадебном платье и целует своего супруга. Судя по всему, пара расписалась 2 февраля.

«Принимаем поздравления… Остальная красота уже позже», — написала Ирина.

Иван сделал предложение Ирине в январе прошлого года на Шри-Ланке. Отношения пары развивались постепенно, и Муромцева даже не думала о браке.

Телеведущая была дважды замужем. В первом браке у нее родилась дочь Любовь, а во втором — Александра. Ирина неоднократно отмечала, что наконец нашла свою родственную душу после неудачных отношений.

Ранее мы писали, что Маша Распутина отказалась выходить замуж за бизнесмена, от которого родила дочь.