Звезда Первого канала Екатерина Андреева раскрыла главные трудности работы на российском ТВ

Телеведущая Екатерина Андреева поделилась, что самое сложное в работе на российском ТВ. По ее словам, трудно держать лицо и быстро реагировать на различные ситуации.

Андреева уже много лет является ведущей программы «Время» на Первом канале, и за годы работы в эфире она сталкивалась со многими сложностями. Например, недавно у нее сломался стул прямо во время передачи.

«Умение держать лицо и быстро реагировать на разные ситуации, которые бывают в прямом эфире. Сохранять спокойствие, не подводить команду, страну, и делать все так, чтобы зритель не успел заметить каких-то проволочек. Хорошо выглядеть тоже нужно, но для меня это не так трудно», - рассказала телеведущая о сложностях в работе в беседе с Hello!

Кроме того, по словам Екатерины, для работы на ТВ обязателен поставленный голос и хорошая речь, а также образованность и наличие широкого кругозора.

Напомним, что в 2018 году Екатерина Андреева неожиданно пропала из эфира «Вестей». Тогда появилась информация, что ее могли уволить. Позже телеведущую вернули, а подробности отстранения так и не раскрыли.

Ранее Арина Шарапова рассказала о реакции на увольнение Екатерины Андреевой.