«Я плакала»: Шарапова о реакции на увольнение Екатерины Андреевой с Первого канала

Телеведущая Арина Шарапова заявила, что плакала, когда Екатерину Андрееву сняли с эфира Первого канала. Звезда высказалась об увольнении коллеги в интервью на YouTube-канале «PROжизнь».

В 2018 году Кирилл Клейменов неожиданно заменил Андрееву в вечерней программе новостей. В СМИ начали писать о том, что женщину уволили. Шарапова призналась, что болезненно отреагировала на ситуацию.

«Когда Катю сняли с эфира, я плакала. Я ей звонила, поддерживала, очень хотела, чтобы она вернулась обратно. Тогда она реально занимала пространство, у нее образ такой серьезный, большого человека», — высказалась Арина.

Женщина отметила, что не представляла программу без Екатерины.

«Вот она ушла, и как будто бы дыра образовалась в пространстве. Что бы там ни говорили. А потом она вернулась, и все пошло своим чередом», – добавила она.

Сама Андреева в интервью со Светланой Бондарчук не стала раскрывать подробности ситуации и старалась об этом не упоминать. Она лишь заявила, что никто не знает причин, и это является «внутренним делом».

Ранее мы писали о том, что Екатерина Андреева снялась для глянца в необычном образе.