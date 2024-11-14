НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 ноября 2024, 11:01
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Звезда «Папиных дочек» выложила фото с дочерью

Актриса Дарья Мельникова опубликовала редкое фото с дочерью.
Звезда «Папиных дочек» выложила фото с дочерью

© Ivanov Sergey/East News

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала редкое фото с дочерью. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Звезда «Папиных дочек» выложила фото с дочерью

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артистка призналась, что посетила с маленькой наследницей выставку.

«Ничто искусству не помеха. Очень рекомендую тем, кто в Москве, доехать до выставки «Трын-трава» на Старой Басманной. Я у каждого экспоната делала «ах»», — поделилась Зотеева.

У Дарьи Мельниковой есть двое детей от актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов): их первенец, которого назвали в честь отца, появился на свет в 2015 году, а младший сын Марк — в 2018 году. Мельникова в 2021-м сообщила, что рассталась с отцом мальчиков, однако смогла сохранить с ним хорошие отношения.

В июне текущего года актриса неожиданно объявила о пополнении в семье. Знаменитость разместила в соцсетях видео, которое смонтировала ко дню рождения Романа Набатова. Она назвала артиста мужем, сообщив таким образом об их тайной свадьбе, а в конце ролика Дарья снялась с их общим ребенком на руках. Имя дочери звезда «Папиных дочек» по-прежнему не раскрывает.

Ранее мы писали, что Дарья Мельникова вышла в свет со вторым мужем.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Дарья Мельникова
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