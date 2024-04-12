Звезда «Папиных дочек» посетила мероприятие в пиджаке «с мужского плеча»

52-летняя актриса Нонна Гришаева появилась на публике в белом костюме. Она выбрала такой наряд для посещения пятого юбилейного форума «Эстетическая медицина будущего». Об этом сообщает Газета.Ru.

Знаменитость часто можно увидеть в темных и контрастных нарядах, но в этот раз она предпочла светлую гамму. Нонна выбрала белый костюм с пиджаком «с мужского плеча» и брюками. На ней была простая футболка, но обилие аксессуаров – пояс с золотой пряжкой, серьги и сумка. На ноги она надела удобные и стильные лоферы в бежевом цвете. Укладку и макияж женщина предпочла тоже в простом стиле – прямые волосы и стрелки на глазах. Но на губах актриса сделала акцент, выбрав оранжевую помаду.

Мероприятие посетили и другие звезды шоу-бизнеса. Среди них были: Аврора, Диана Гурцкая, Эвелина Бледанс, Мария Кравцова, Ксения Шипилова, Илзе Лиепа, Ирена Понарошку, Кристина Кретова, Игорь Цвирко, Ирина Чайковская, Анна Цуканова-Котт и другие.

Напомним, что за плечами Нонны Гришаевой большая фильмография, но многим она запомнилась благодаря участию в сериале «Папины дочки». Актриса также выходит на сцену театра и прекрасно поет в мюзиклах.

Ранее мы писали о том, что певица Анна Седокова опубликовала свой номер телефона в соцсетях в честь выхода песни «Набери». Звезда призналась, что каждый желающий мог позвонить ей в определенное время, если дозвонится, а она якобы могла ответить. Артистка записала множество голосовых сообщений фанатам, по ее мнению, они после такого стали еще ближе.