Анна Седокова опубликовала свой номер телефона и призвала звонить ей

Певица Анна Седокова опубликовала в соцсетях свой номер телефона перед выходом песни «Набери». Звезда дала шанс поклонникам поговорить с ней.

Бывшая солистка популярной группы «ВИА Гра» решилась на смелый эксперимент. Она рассекретила свой номер телефона, призывая фанатов писать ей.

«Нечестно, что кто-то может мне набрать, а те, кто меня поддерживает столько лет — не могут», — поделилась певица.

Седокова сделала это в честь премьеры трека «Набери». Она заявила, что в период с 15 до 16 часов 12 апреля каждый, кто дозвонится, сможет пообщаться с ней. Она рада, что предоставила любому желающему такую возможность.

Анна призналась, что будет отвечать поклонникам голосовыми сообщениями. Она уже попробовала это.

«Ответила голосовыми на сотни сообщений. Продолжим завтра», — добавила артистка.

Недавно в СМИ ходили слухи о расставании Анны Седоковой с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Предполагалось, что пара уже не вместе. В какой-то момент звезда оставила супруга и прилетела с сыном в Россию, но недавно они воссоединились и сняли романтичное видео.

Ранее телеведущая Бородина заявила, что Седокова капризничала на шоу «Последний герой». По словам знаменитости, она никогда не дружила с бывшей солисткой группы «ВИА Гра», хотя знаменитости иногда и общались.