Звезда «Папиных дочек» поделилась редким фото с матерью, которая родила ее в 18 лет

Актриса была старшим ребенком в семье. Матери и отцу артистки было по 18 лет, когда у них родилась Мирослава. Спустя три года у Олега и Ларисы Карпович появилась еще одна наследница, которую они назвали Кристиной. В 1992 году супруги с двумя детьми переехали из Бердянска в Москву, а в 2001 году у них появился третий ребенок — сын Андрей. Карпович признавалась, что ее сестра несколько лет назад эмигрировала из РФ, а брат недавно окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Знаменитость рассказывала, что мать и отец были для нее в большей степени друзьями, чем родителями — они вместе проходили все этапы взросления.

Артистка подчеркивала, что мечтает стать матерью, однако пока ей не удалось встретить человека, с которым она была бы готова создать семью. Звезда «Папиных дочек» ни разу не была замужем. В 2020 году журналисты писали, что актриса якобы встречается с Павлом Прилучным, который на тот момент разводился с Агатой Муцениеце. Однако актер не подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что Карпович улетела на отдых на Мальдивы, где сейчас находится Прилучный.