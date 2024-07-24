Мирослава Карпович улетела отдыхать в то же место, что и Павел Прилучный

Российская актриса Мирослава Карпович улетела отдыхать на Мальдивы. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Звезда «Папиных дочек» отдыхает на роскошном курорте не одна. Судя по всему, вместе с ней в отпуск улетел и ее бойфренд. Еще в минувшем году СМИ выяснили, что артистка нашла нового молодого человека, с которым позднее встречала Новый год. Карпович уже познакомила парня с родственниками, однако раскрывать его личность в соцсетях не спешит.

Известно, что актриса поселилась в персональной вилле с личным бассейном и частным выходом на пляж.

Примечательно, что в это же время на Мальдивах отдыхает и бывший возлюбленный Карпович — Павел Прилучный. Звезда «Мажора» отправился в отпуск вместе с супругой Зепюр Брутян и тремя детьми.

Напомним, Мирослава Карпович в 2006 году окончила Школу-студию МХАТ им. Вл. И. Немировича-Данченко. Она прославилась благодаря ситкому «Папины Дочки», где исполнила роль Маши Васнецовой.

Ранее мы писали, что Павел Прилучный обзавелся часами почти за 2 млн рублей накануне суда за сына и дочь.