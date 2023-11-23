Звезда «Папиных дочек» Мельникова заявила, что ей приходится много работать после отъезда Смольянинова*

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова поделилась тем, как выживает с двумя детьми после отъезда из России актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ; внесен в перечень экстремистов и террористов). В начале актрисе приходилось трудно, так как приходилось в одиночку заботиться о сыновьях и выплачивать ипотеку. А уже сейчас ситуация выровнялась — но для этого звездной маме приходится много работать, пишет Woman.ru.

Мельникова почти не воспоминает о бывшем муже. Единственное, что после его отъезда возникли проблемы с деньгами. Помимо трат на детей, приходилось выплачивать ипотеку. Ради закрытия всех потребностей актриса стала много работать. Сейчас Дарья служит в трех театрах и снимается в кино.

При этом у Мельниковой остается крайне мало времени на детей. Артистке помогают воспитывать наследников родственники. Свекровь Дарьи не отвернулась от семьи после отъезда сына из России. Она тоже принимает участие в жизни внуков, хоть и не поддерживает теплых отношений с их мамой.

Ранее Мельникова впервые после развода вышла в свет с новым избранником. Им оказался актер Роман Набатов.

*признан иноагентом на территории РФ *внесен в перечь экстремистов и террористов