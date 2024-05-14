Звезда «Папиных дочек» Мельникова забыла бывшего мужа-эмигранта и появилась на публике с новым бойфрендом

Актриса Дарья Мельникова опубликовала в личном блоге новое фото со своим новым возлюбленным Романом Набатовым. Пара посетила спектакль в Независимой театральной студии «а 39».

О личной жизни после развода с Артуром Смольяниновым*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) звезда «Папиных дочек» предпочитает не говорить. В СМИ писали, что долгое время она была одна и не вступала в новые отношения, но со временем Дарья смогла вновь впустить любовь в свое сердце. Актриса начала появляться на публике в компании своего коллеги, из-за чего все чаще стали говорить о романе звезд.

Никаких подробностей отношений с Набатовым Мельникова не раскрывает. Официально их артистка подтвердила лишь в апреле текущего года, когда написала в микроблоге: «Мы решили быть вместе до седых волос». И, судя по всему, сейчас у молодых людей все по-прежнему хорошо.

Напомним, что от бывшего мужа у Дарьи двое детей. Сейчас она воспитывает их одна, так как их отец находится за границей. При этом сама актриса признавалась, что относится к экс-супругу все еще хорошо и считает его надежным человеком.

Ранее Дарья Мельникова призналась, что ей приходится много работать после отъезда Артура Смольянинова*.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)