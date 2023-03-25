Звезда «Папиных дочек» Мельникова изменилась до неузнаваемости

Внешний вид звезды сериала «Папины дочки» Дарьи Мельниковой стал поводом для беспокойства у поклонников. Подписчики проследили у девушки депрессию.

Актриса признавалась, что переживает из-за развода с Артуром Смольяниновым*, с которым у нее двое детей. Мельникова отмечала, что теперь будто учится жить заново.

В своем блоге девушка опубликовала фото с круассаном, подписав «единственный доступный мне серфинг в Москве — серфить между кофейнями, вот где я всегда на волне».

Подписчики заметили тусклый цвет кожи Мельниковой. Кроме того, пользователи проследили нотки грусти во взгляде.

признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

Ранее мы писали, что 31-летняя Дарья Мельникова отреагировала на сообщение о своем алкоголизме.