«Пишу со дна»: 31-летняя Дарья Мельникова отреагировала на сообщение о своем алкоголизме

Совсем недавно по Сети распространилась резонансная новость: сообщалось, что звезда «Папиных дочек» имеет проблемы с алкоголем. Обычно Дарья Мельникова никак не комментирует домыслы журналистов, но сегодня в социальной сети девушка сделала исключение.

Так, в личном блоге знаменитость оставила ряд публикаций, посвященных злоупотреблению спиртных напитков. В качестве иллюстраций Дарья выбрала свои фотографии с отдыха на Мальдивах, где она находится на данный момент. Так, на одном из снимков Мельникова облокотилась на пальму и написала: «Пишу со дна. Здесь хорошо».

Кроме того, прокомментировала девушка и фразу: «Я спилась», которую ей приписали сотрудники прессы. Дарья вновь с иронией отреагировала на это и подписала опубликованный кадр с газировкой следующим образом: «Я еще в процессе».

Таким образом, подобными действиями звезда «Папиных дочек» поставила точку в вопросе о своем «алкоголизме».

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