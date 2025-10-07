Звезда «Папиных дочек» Казаков рассказал, что экс-жена хотела отправить сына в интернат: «Дьявол во плоти»

Звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков рассказал, что бывшая жена хотела отправить сына в интернат. Он объяснил в беседе с Woman.ru суть конфликта с экс-супругой.

Напомним, что бывшая избранница актера обвинила его в неуплате алиментов – более 400 тыс. рублей. Он подал встречный иск и потребовал алименты с экс-жены на их общего сына Мирослава, которому сейчас 13 лет.

Михаил в беседе с журналистами пояснил, что устал от разбирательств и такого внимания со стороны общественности. По его словам, экс-супруга недавно вернулась из Дубая и потребовала от него алименты на ребенка, который живет с ним. Мальчик якобы даже почти не общается с мамой. Михаил пытался решить вопросы без суда, но ничего не получилось.

«Мне ее алименты не нужны, но я вынужден был подать встречное. Как все происходит: приходишь в мировой суд, предоставляешь документы, что ребенок живет с тобой, и суд выписывает приказ о взыскании алиментов с другого родителя. Мне выписали, я принес ей на работу. Она пошла в суд, отменила это. Тогда я подал в районный — и там все приняли снова. Раз она настаивает, чтобы я платил, значит, я имею право подать встречное», — объяснил Казаков.

Артист удивлен действиями бывшей жены Елены. По его словам, несовершеннолетняя наследница, которая даже не является ему родной, уже не живет с мамой, а уехала к бойфренду.

«Я четыре года хожу на эти суды, которые она затевает, и не жалуюсь. Не хочу, чтобы цеплялись за эту драму и раздували историю», – подчеркнул актер.

Казаков говорит, что Елена общается с журналистами, но требует отменить материал, если в нем она выглядит не в лучшем свете. Он рассказал о случае, когда сожителя женщины вывели из зала суда сотрудники полиции.

«Она выглядит как ангел, а посмотрите, что делала четыре года — это дьявол во плоти», – уверен актер.

Михаил вспомнил о том, как Елена обвиняла его в похищении ребенка, а потом заявляла, что «сына надо в интернат отдать». Мужчина говорит, что до свадьбы женщина была другим человеком, а сейчас он ее не узнает.

