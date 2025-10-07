Проблем будет немерено: шеф-повару Ивлеву предстоит два параллельных суда — с бывшей женой и нынешней

Известный по различным телешоу шеф-повар Константин Ивлев попал в непростую ситуацию. Он буквально оказался между двух огней — бывшей и нынешней женами. Первая пытается отстоять размер алиментов на дочь, а вторая пока решает вопрос с разводом. Однако, как пишет Экспресс газета, последней супруге, вероятно, все же придется воевать за выплаты на ребенка.

Что касается спора с бывшей женой, то несколько месяцев назад Константин был должен ей по алиментам почти 20 миллионов рублей. Некоторую часть суммы шеф-повар выплатил, однако судебное разбирательство между экс-супругами не завершилось. Также известно, что ведущий кулинарных шоу хочет изменить размер материальной помощи дочери Марусе.

Дочери Ивлева от второго брака — 3 года. Как предположили журналисты, нынешнюю жену Константина, вероятно, тоже ожидает борьба за алименты. В таком случае шеф-повару придется судиться с бывшими возлюбленными параллельно.

Ранее сообщалось, что Ивлев не снял обручальное кольцо после расставания с женой. Он появился с ним на премьере мюзикла рэпера Басты.