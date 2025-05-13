Актриса Дарья Мельникова перестала скрывать лицо тайно рожденной дочери

Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова опубликовала в Сети фото, на котором показала лицо дочери. Рождение малышки звезда ситкома скрывала, да и сейчас о воспитании девочки практически ничего неизвестно.

Дарья предпочитает не афишировать личную жизнь. Известно, что она тайно вышла замуж за актера Романа Набатова, а вскоре после этого у пары родилась дочь. С признанием Мельникова неожиданно выступила летом прошлого года.

В Сети актриса дочку практически не показывает, однако недавно она сделала исключение. В личном блоге она разместила кадр, на котором запечатлела малышку на руках у супруга. Девочка тянулась к лицу отца и пыталась снять с него очки. Поклонники Дарьи отметили, что ребенок очень похож на папу.

Напомним, что от предыдущих отношений у Мельниковой есть два сына – Артур и Марк. Оба живут с мамой и не поддерживают связь с отцом, уехавшим из России после начала СВО.

Ранее Дарья Мельникова рассказала, чему ее научило материнство.