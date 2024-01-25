Звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов попал в больницу после репетиции в «Ленкоме»

Актер Андрей Леонов сломал палец во время репетиции в московском театре «Ленком». Звезде «Папиных дочек» пришлось отправиться в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, артист пострадал от двери. На прогоне спектакля он сильно прищепил фалангу. Из-за этого работу в театре пришлось прервать и вызывать бригаду скорой помощи. Приехавшие медики настояли на том, чтобы 64-летний Леонов поехал вместе с ними в клинику.

В больнице актер обследовался и получил диагноз – перелом пальца. Ему оказали необходимую помощь, а после отпустили домой. На данный момент информации о его состоянии нет. Однако известно, что постановку «Поминальная молитва» с его участием отменять не стали. Она состоится, и зрители увидят Андрея на сцене. Это подтвердила супруга артиста.

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