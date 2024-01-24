Врачи раскрыли состояние 88-летней Валентины Талызиной, госпитализированной с коронавирусом

Состояние 88-летней актрисы Валентины Талызиной стабильное. Напомним, народная артистка РСФСР попала в больницу накануне дня рождения, у нее коронавирус и бронхит.

Подробности о состоянии Талызиной сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, врачи фиксируют положительную динамику. Актрису могут выписать через несколько дней.

Пятый канал со ссылкой на собственный информированный источник рассказал, что по анализам есть улучшения. Издание также сообщило о стабильном состоянии актрисы.

О выписке пока речи не идет. Талызина лежит с коронавирусом, пневмонии нет, но сохраняется бронхит.

Ранее стало известно, что актриса попала в больницу 21 января – перед днем рождения. Тест показал наличие коронавируса.