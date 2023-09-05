Актриса не выходит на связь: куда пропала звезда «Папиных дочек»

Уже долгое время полюбившаяся всем Даша Васнецова из сериала «Папины дочки» не появляется на публике. Сыгравшая ее Анастасия Сиваева колесит по миру и не снимается в кино. Об этом сообщает News.ru.

В 2007 году юная актриса Анастасия Сиваева обрела всероссийскую популярность благодаря «Папиным дочкам». Интересно, что девушка могла сыграть старшую сестру Машу Васнецову, но потом на эту роль утвердили Мирославу Карпович.

После завершения съемок Сиваева появилась в картине «Медведица», сериале «Последняя минута» и короткометражке «Топор», а в 2014 году она ушла из киноиндустрии. Сейчас девушка ведет закрытый образ жизни и редко выходит на связь с поклонниками. Ее настоящая страсть – это путешествия.

Совсем скоро зрители увидят продолжение культового сериала, однако об участии в нем Анастасии речи не идет, несмотря на то, что сюжет новых серий разворачивается вокруг семьи ее героини.

Ранее мы писали, что актриса Дарья Мельникова вернулась в «Папины дочки» после обиды на продюсеров.