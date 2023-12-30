Звезда «Пацанок» Диана Янголенко «воскресла» после своих похорон и произнесла речь
Считавшаяся мертвой звезда шоу «Новые пацанки» Диана Янголенко «воскресла» .
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Еще несколько дней назад считалось, что Звезда «Пацанок» Диана Янголенко умерла. Однако неожиданно для всех девушка «воскресла». Она сама объявила об этом после похорон, передает Kp.ru.
Участница скандального шоу опубликовала в Сети блог с кладбища. Во время обращения к подписчикам она заявила, что история со смертью — показательна. Таким образом могла сложиться судьба девушки, если бы она не прекратила употреблять запрещенные вещества.
«Не позволяйте такой ужасной вещи, как наркотики, поместить вас сюда», — обратилась Диана.
При этом далеко не все подписчики оценили поступок участницы «Пацанок». Некоторые из них считают, что ролик Янголенко носит не социальный характер, а был создан ради получения хайпа и просмотров.
Ранее мать Дианы отказалась называть место похорон дочери. По всей видимости, она хотела помочь девушке сохранить задумку со смертью в тайне.