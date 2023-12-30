Звезда «Пацанок» Диана Янголенко «воскресла» после своих похорон и произнесла речь

Еще несколько дней назад считалось, что Звезда «Пацанок» Диана Янголенко умерла. Однако неожиданно для всех девушка «воскресла». Она сама объявила об этом после похорон, передает Kp.ru.

Участница скандального шоу опубликовала в Сети блог с кладбища. Во время обращения к подписчикам она заявила, что история со смертью — показательна. Таким образом могла сложиться судьба девушки, если бы она не прекратила употреблять запрещенные вещества.

«Не позволяйте такой ужасной вещи, как наркотики, поместить вас сюда», — обратилась Диана.

При этом далеко не все подписчики оценили поступок участницы «Пацанок». Некоторые из них считают, что ролик Янголенко носит не социальный характер, а был создан ради получения хайпа и просмотров.

Ранее мать Дианы отказалась называть место похорон дочери. По всей видимости, она хотела помочь девушке сохранить задумку со смертью в тайне.