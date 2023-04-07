Звезда «Оттепели» Высоцкий впервые за долгое время появился на ТВ и рассказал об инвалидности

Жизнь Евгения Высоцкого, известного по сериалу «Оттепель» с Анной Чиповской и Евгением Цыгановым, перевернулась в 2015 году. Во время отдыха он неудачно прыгнул в море и сломал позвоночник. Травма оказалась настолько серьезной, что актер оказался прикован к инвалидной коляске.

После произошедшей трагедии за жизнью Высоцкого пристально следили общественность и СМИ, но потом он отошел в тень. Долгое время о некогда именитом артисте не было никаких вестей, однако недавно он впервые за эти годы появился на телевидении. Он стал гостем программы НТВ «Звезды сошлись». В эфире Евгений признался, что до сих пор не смог встать на ноги, но жизнь его все равно продолжается.

Сложнее всего для актера было вновь показаться на публике, так как люди до 2015 года видели его совсем другим. Став инвалидом, он расстался со своей возлюбленной Анастасией Григорьевой, но нашел счастье с другой женщиной, с которой образовал настоящую семью. Вместе они воспитывают маленького сына.

Спустя восемь лет Высоцкий по-прежнему проходит реабилитацию, которая постепенно, но дает свои плоды. Так, он уже самостоятельно водит машину. Актер занимается в спортивном зале, плавает в бассейне и старается не вспоминать трагедию, живя сегодняшним днем.

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