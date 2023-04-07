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12:28, 07 апреля 2023
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«Сложная история»: врачи вновь сотворили чудо для 46-летнего Романа Костомарова

46-летнего Романа Костомарова готовят к протезированию и скорой выписке .

«Сложная история»: врачи вновь сотворили чудо для 46-летнего Романа Костомарова

Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Уже 3 месяца все внимание публики приковано к Роману Костомарову. В начале 2023 года фигуриста экстренно госпитализировали с пневмонией, и с тех пор он отчаянно боролся за свою жизнь. Спортсмен перенес ампутацию стоп, инсульт и множество других опасных заболеваний. Вот почему поклонники не переставали молиться за его здоровье. К счастью, на сегодняшний день состояние Костомарова улучшается. На связь с изданием ТАСС вышел инсайдер и поделился последними новостями об Олимпийском чемпионе.

Как выяснилось, Роман уже находится в сознании и с каждым днем ощущает себя лучше. Однако мужчина пробудет еще некоторое время в реанимации: «Идет плановая подготовка к операции по протезированию. Это достаточно сложная история».

По информации Telegram-канала «112», после выписки из реанимации Костомарова сразу отправят на реабилитацию. На сегодняшний день фигурист уже просится домой, чтобы как можно быстрее начать восстановление с протезированием.

«Врачи смогли остановить распространение некроза и спасти жизнь спортсмену», — пишет «112».

Ранее врач-невролог пояснил, почему Роман Костомаров не готов к протезированию. Подробности читайте здесь.

Источник фото:Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:ТАСС
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