Звезда «Ольги» Яна Троянова в страхе навсегда покинула Россию и раскрыла свое местоположение

Слухи о том, что Яна Троянова покинула страну, появились еще несколько месяцев назад. Но потом на экраны вышел последний сезон сериала «Ольга», и поклонники успокоились. Однако стоило проекту подойти к финалу, как все тревожные новости о переезде актрисы подтвердились. Недавно она дала откровенное интервью, в котором призналась, что буквально бежала из России в спешке и страхе.

По словам Трояновой, она боялась, что с ней может что-то произойти из-за ее политической позиции, поэтому, не раздумывая, оформила визу и улетела, как только закончились съемки. Сначала она купила билет до Турции. Там она сидела на берегу и плакала, не представляя, что ей дальше делать. Но потом поняла, что ей нужно во Францию.

«Мне было опасно оставаться. Я уехала 15 октября. Удивительно, что это как раз заканчиваются съемки ''Ольги''. Около меня уже фээсбэшники», - рассказала артистка Юрию Дудю*(Признан иноагентом на территории РФ).

Чтобы заполучить визу, Яна должна была доказать, что она боролась против существующего режима. Также ей нужно было согласиться больше не работать в России и не выпускать там никакие проекты. Она приняла эти условия и остановилась в Париже. Правда, надолго там не задержалась, так как ей он показался слишком шумным. Сейчас Троянова в Версале, но не исключает, что и оттуда скоро уедет.

«Поеду дальше, но моя база — Франция. У меня огромная благодарность, потому что могу перемещаться по миру, могу всегда вернуться сюда, через четыре года сделать вид на жительство», - поделилась актриса.

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