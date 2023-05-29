«Никогда не была в России»: Лайма Вайкуле сделала неожиданное заявление

Певица Лайма Вайкуле в последнее время удивляет публику своими скандальными и неожиданными высказываниями. Многие из них о России – стране, где она получила огромную популярность и зарабатывала большие деньги. На днях в интервью латвийскому журналисту звезда сделала странное заявление о том, что «никогда не была в России».

Исполнительница рассказала об этом в беседе с журналистом Вадимом Радионовым. Это было прямой эфир на радио. Один из слушателей поинтересовался у артистки, почему она раньше так мало бывала на родине в Латвии, зато все время ее можно было увидеть на концертах в России.

Лайма неожиданно произнесла, что «никогда не была в России». Ведущий удивился, но промолчал. Тогда она пояснила, что в Россию «всего лишь приезжала» и сразу уезжала. Вайкуле добавила, что продолжительное время была только в Латвии и в Америке.

Многие вспомнили, как несколько месяцев назад артистка заявила, что «кормила СССР и Россию». Тогда она вспомнила то время, когда давала тут множество концертов и выплачивала большие отчисления с гонораров.

Ранее мы писали о том, как 69-летняя Лайма Вайкуле лишилась последнего источника дохода. Продюсер Игорь Сандлер высказался о поведении артистки в интервью. Также он заявил о финансовых трудностях Вайкуле.