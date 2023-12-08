Звезда «Ольги» Ксения Суркова рассказала о проблемах после съемок в сериале

Звезда сериала «Ольга» Ксения Суркова рассказала о работе над проектом и призналась, что ей было очень сложно. По словам актрисы, после съемок ей пришлось долго лечиться.

Как пояснила 34-летняя Суркова, при работе над третьим сезоном сериала ей пришлось сниматься зимой. В какой-то момент иммунная система начала сдаваться, у актрисы выпадали волосы, а температура тела понизилась до 35 градусов.

«Было очень сложно. У меня начались большие проблемы с иммунной системой, выпала часть волос, я лежала с температурой 35 °C — с переохлаждением и бессилием», - сказала Суркова в интервью Газете.Ru.

По словам знаменитости, завершение работы над сериалом прошло с чувством благодарности, так как этот проект ее многому научил.

«Я познакомилась с прекрасными людьми — трепет и чувство близости к ним, конечно, были больше, чем к другим командам. Сейчас это перевернутая глава моей жизни, а впереди — новые», - подчеркнула актриса.

Ранее Ксения Суркова рассказала, как режиссер Вера Глаголева хотела побрить ее налысо. Актриса рассказала, что и сама когда-то экспериментировала с волосами. Но больше всего ей запомнился момент, когда в студенческие времена Вера Глаголева предложила кардинально сменить ее образ.