Актриса Ксения Суркова рассказала, как Вера Глаголева хотела побрить ее налысо
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Актриса Ксения Суркова рассказала «Страстям», как Вера Глаголева хотела побрить ее налысо.
Звезда сериала «Ольга» Ксения Суркова побывала на премьере фильма «Блондинка» режиссера Павла Мирзоева. Актриса рассказала, что и сама когда-то экспериментировала с волосами. Но больше всего ей запомнился момент, когда в студенческие времена Вера Глаголева предложила кардинально сменить ее образ.
«Я была студенткой, помню Вера Глаголева сначала хотела меня на лысо побрить. Потом сказала: "Ладно, пожалею тебя". Просто заплели волосы в косу и отрезали ее», - вспомнила актриса.
Суркова также рассказала, что не меняла цвет волос для того, чтобы решить женские проблемы, как это делает главная героиня фильма.
«Но иногда у женщин это так работает, когда ты во внешности что-то приводишь, а потом внутренний мир начинает работать», - рассказала она.
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