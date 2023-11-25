ЭКСКЛЮЗИВЫ
19:00, 25 ноября 2023
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Актриса Ксения Суркова рассказала, как Вера Глаголева хотела побрить ее налысо

Актриса Ксения Суркова рассказала, как Вера Глаголева хотела побрить ее налысо

© Сайт «Страсти»

Актриса Ксения Суркова рассказала «‎Страстям», как Вера Глаголева хотела побрить ее налысо.

Звезда сериала «‎Ольга» Ксения Суркова побывала на премьере фильма «Блондинка» режиссера Павла Мирзоева. Актриса рассказала, что и сама когда-то экспериментировала с волосами. Но больше всего ей запомнился момент, когда в студенческие времена Вера Глаголева предложила кардинально сменить ее образ.

«‎Я была студенткой, помню Вера Глаголева сначала хотела меня на лысо побрить. Потом сказала: "Ладно, пожалею тебя". Просто заплели волосы в косу и отрезали ее», - вспомнила актриса.

Суркова также рассказала, что не меняла цвет волос для того, чтобы решить женские проблемы, как это делает главная героиня фильма.

«‎Но иногда у женщин это так работает, когда ты во внешности что-то приводишь, а потом внутренний мир начинает работать», - рассказала она.

Ранее мы писали о том, что появившуюся на людях Бритни Спирс раскритиковали за грязные волосы

Источник фото:Сайт «Страсти»
Теги:
волосы
Вера Глаголева
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