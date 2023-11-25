Актриса Ксения Суркова рассказала, как Вера Глаголева хотела побрить ее налысо

Актриса Ксения Суркова рассказала «‎Страстям», как Вера Глаголева хотела побрить ее налысо.

Звезда сериала «‎Ольга» Ксения Суркова побывала на премьере фильма «Блондинка» режиссера Павла Мирзоева. Актриса рассказала, что и сама когда-то экспериментировала с волосами. Но больше всего ей запомнился момент, когда в студенческие времена Вера Глаголева предложила кардинально сменить ее образ.

«‎Я была студенткой, помню Вера Глаголева сначала хотела меня на лысо побрить. Потом сказала: "Ладно, пожалею тебя". Просто заплели волосы в косу и отрезали ее», - вспомнила актриса.