Звезда «Офицеров» Вуличенко показала на фото три поколения женщин в семье

На изображении запечатлена сама артистка вместе с сестрой, дочкой и матерью. Публикация была приурочена ко дню рождения последней.

«С днем рождения, мама! Нет слов, чтобы передать, как я тебя люблю», — написала Вуличенко.

Актерская карьера Вуличенко началась в 12 лет — тогда она сама пришла на съемки «Ералаша» и получила роль. При этом ей и раньше поступали предложения о съемках, но именно мать не позволяла дочери согласиться на них. После успеха в проекте Грачевского женщина стала лояльнее относиться к увлечениям Екатерина творчеством. В фильме «Офицеры» она сыграла девушку по имени Евгения.

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