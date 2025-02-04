Ведущая Юлия Барановская показала фото с подросшим сыном от Андрея Аршавина

На фото Барановская позирует со своим первенцем у зеркала. Звезда одета в короткое платье тигровой расцветки, черные капроновые колготки и черные же туфли с золотистыми элементами. Артем, очень похожий на отца, предпочел надеть белое поло и кремовые штаны.

На протяжении нескольких лет юноша был вокалистом музыкальной группы «Непоседы», однако затем решил переключиться на другой род деятельности и пойти по стопам матери. Вместе они регулярно ведут корпоративы и мероприятия — и, по словам Барановской, все остаются довольны работой Артема.

Ранее мы писали о том, что актриса Настасья Самбурская показала фото будущего сына, сгенерированное нейросетями. У звезды пока нет детей — она показывает себя как сильную и независимую женщину, но не скрывает, что хотела бы обрести семейное счастье.