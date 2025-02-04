НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 февраля 2025, 17:26
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Ведущая Юлия Барановская показала фото с подросшим сыном от Андрея Аршавина

Ведущая Юлия Барановская показала фото с подросшим сыном от Андрея Аршавина

© Starface.ru

Российская телеведущая Юлия Барановская показала подписчикам своего подросшего сына Артема от футболиста Андрея Аршавина. Снимком она поделилась в одной из социальных сетей.

Ведущая Юлия Барановская показала фото с подросшим сыном от Андрея Аршавина

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На фото Барановская позирует со своим первенцем у зеркала. Звезда одета в короткое платье тигровой расцветки, черные капроновые колготки и черные же туфли с золотистыми элементами. Артем, очень похожий на отца, предпочел надеть белое поло и кремовые штаны.

На протяжении нескольких лет юноша был вокалистом музыкальной группы «Непоседы», однако затем решил переключиться на другой род деятельности и пойти по стопам матери. Вместе они регулярно ведут корпоративы и мероприятия — и, по словам Барановской, все остаются довольны работой Артема.

Ранее мы писали о том, что актриса Настасья Самбурская показала фото будущего сына, сгенерированное нейросетями. У звезды пока нет детей — она показывает себя как сильную и независимую женщину, но не скрывает, что хотела бы обрести семейное счастье.