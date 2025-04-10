Звезда «Обитаемого острова» Степанов запил и впал в депрессию без съемок

Звезда фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов запил и впал в серьезную депрессию. Как сообщает Telegram-канал Mash, у артиста есть проблемы с работой и здоровьем.

По данным источника, у актера нет съемок, но имеется статус инвалида первой группы из-за шизофрении. Он живет на 20 тысяч рублей в месяц пособия и пенсию мамы.

Журналисты застали Степанова недалеко от его московской квартиры утром. Мужчина шел с «похмельным набором». Он пообщался с представителями СМИ и сообщил, что работать не может, не хочет и смысла в этом не видит. Пожаловался, что его никуда не приглашают. У него есть диагноз «параноидная шизофрения», поэтому он наблюдается в психо-неврологическом диспансере.

Напомним, что он попал на учет в 2017 году после того, как выпал из окна. Актер не восстановил позвоночник и до сих пор мучается от болей в ноге.

Василий Степанов исполнил роль Максима Каммерера в кинематографической дилогии «Обитаемый остров». После этого он стал очень популярен, зрители восхищались внешностью мужчины.

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