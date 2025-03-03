«Все время пишет отказ от лечения»: экс-возлюбленная Кая Метова, родившая ему дочь, спивается

Знакомые бывшей возлюбленной артиста Кая Метова Ольги Поплавской рассказали о ее проблемах с алкоголем. По словам соседей женщины, она постоянно пьет и даже спит на лестничной клетке.

Ольга родила от Кая Метова дочь Анастасию. После расставания родителей девочка осталась жить с отцом, причем сам музыкант заверял —никто не против, ведь у него есть все возможности для обеспечения детей. А вот, что касается матери, никто особо не знал, что с ней происходило все это время. Оказалось, что дела у Поплавской обстоят не очень хорошо.

Авторы программы телеканала НТВ «Звезды сошлись» выяснили, что Ольга постепенно спивается, но отказывается признавать проблему. По словам соседей женщины, она часто засыпает в подъезде на мусорных пакетах. Чтобы она перестала пить, ее пытались закрывать в квартире, но это не помогло. Вместе с Поплавской сейчас живет мужчина, причем, как утверждают источники, хороший.

«Он абсолютно нормальный человек. Я его в таком состоянии не видела. Он как раз дает ей шанс, чтобы она реабилитировалась. Мужчина хороший, но Ольга все время пишет отказ от лечения, а принудительно никто ее не может забрать. Мама у нее в Адлере, а дочку мы никогда не видели, только одни разговоры», - поделились соседи.

Сама Ольга не признает алкоголизм. Она рассказывала, что работает на кладбище, а там пьющих не держат.

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