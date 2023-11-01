Звезда мюзиклов Наталья Сидорцова рассказала о беременности и знакомстве с мужем

Артистка мюзиклов Наталья Сидорцова рассказала о своей второй беременности и знакомстве с будущим мужем. Пара впервые встретилась в 2018 году на телесно-терапевтическом тренинге.

«Рожать мне в начале января. Видимо, будет такой рождественский подарочек. Возможно, на старый Новый год, если все пройдет в срок», - сообщила Сидорцова в интервью порталу WomanHit.

Она призналась, что была в отношениях, когда встретила будущего мужа. При этом ее новый избранник был в тот момент женат. Они виделись на тренингах и только здоровались, пока в конце 2021 года не оказались на дне рождения общих друзей.

«Вообще этому знакомству предшествовали какие-то волшебные моменты. Например, когда во время шаманской церемонии я получила указание, что нужно срочно пройти телесный сеанс в ближайшие дни. Никто из моих знакомых не мог, и единственный телесный психолог, который согласился, это был мой будущий муж», - поведала Сидорцова.

Летом 2023 года пара официально поженилась. Свадебная церемония прошла в Таиланде в буддийских традициях. По словам певицы, муж не хотел делать это в рамках христианской культуры, потому что не очень религиозный человек.

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