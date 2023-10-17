23-летняя звезда «Русалочки» Холли Бейли беременна, об этом сообщает РБК со ссылкой на таблоид The Shade Room.

Американскую актрису Холли Бейли вместе с бойфрендом, рэпером DDG поймали папарацци. На кадрах заметен округлый живот звезды ремейка «Русалочки» даже несмотря на то, что Бейли надела мешковатую толстовку. Отмечается, что звездная пара прогуливалась по Санта-Монике в Калифорнии.

Возлюбленный актрисы довел ее до помещения, где у нее была назначена встреча и уехал. В то же время Бейли в соцсетях продолжает хранить молчание по поводу своей беременности. Она периодически выкладывает свежие фотографии, но все они сделаны с ракурсом, где не видно живот.

Месяц назад появились первые слухи о беременности звезды. Тогда она появилась на премии MTV, но отказалась пройти по красной дорожке и старалась избегать папарацци.

Напомним, Холли Бейли сыграла Ариэль в ремейке «Русалочки», который вышел в 2023 году. Критики и зрители холодно приняли новую интерпретацию мультфильма, а режиссеров раскритиковали из-за того, что Бейли была не похожа на Ариэль из оригинального мультика.

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