Звезда «Мухтара» Сташенко поделилась необычным советом для стройности

Актриса Оксана Сташенко рассказала, что сбросить лишний вес ей помогла усердная работа. 58-летняя звезда сериала «Возвращение Мухтара» дала необычный совет для стройности своим поклонникам. Об этом пишет женский журнал Клео.ру.

Фанаты восхищаются внешностью артистки и отмечают, что она совсем не меняется с годами. Женщина говорит, что сейчас весит 54 килограмма, хотя недавно была 58.

«Просто когда я работаю, у меня желудок отключается. Сегодня вот был весь день на съемках – в процессе мой полнометражный фильм. Поэтому поесть удалось только один раз – в 22 часа», – призналась актриса.

На самом деле секрет стройности теледивы заключается в обмене веществ, хорошей энергетике и отсутствии диет. Она считает, что желающим похудеть нужно просто попробовать уменьшить порции. А лучше всего полюбить себя таким, какой ты есть.

Сташенко также уверена, что лишний вес можно скрыть с помощью удачного наряда.

«Например, полоски должны быть только вдоль тела, но не поперек. Полным людям не стоит носить вещи в крупную клетку. И важно отказаться от розовых цветов. Зато белый цвет будет уместен. Это цвет богачей, а их не судят за полноту», – поделилась звезда.

Ранее мы писали о том, что похудевший Стас Михайлов рассказал о своей волшебной диете. Самый эффективный способ, который артист выбрал для поддержания формы - это диета с названием «16 минус 8».